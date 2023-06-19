Билялетдинов — о деле Промеса: пускай Квинси остаётся в России и наслаждается жизнью

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу нужно остаться в России.

«Честно, я совсем не удивлён происходящему. История тянется уже третий год. Он даже хотел получить российское гражданство. Пускай Квинси остаётся у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «Спартаку» нужно расставаться с Промесом.