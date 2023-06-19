Metaratings: «Спартак» ищет легионера на замену Таварешу из-за травмы футболиста

«Спартак» не заинтересован в трансфере российских защитников, клуб ищет иностранного футболиста.

Как сообщает Metaratings.ru, подписание левого защитника — приоритетная задача «Спартака» в связи с травмой Тавареша, который выбыл из строя на долгий срок из-за повреждения крестообразной связки колена.

15 июня стало известно, что игрок травмировался в расположении молодёжной сборной Португалии. Футболист порвал крестообразную связку колена на тренировке. Таким образом, защитник пропустит молодёжный чемпионат Европы.

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассмотрят кандидатуры на пост гендиректора на следующей неделе.