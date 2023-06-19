Агент Шкегро: Крамарич действительно проведёт следующий сезон в РПЛ

Матей Шкегро, агент нападающего Мартина Крамарича, сообщил, что его клиент проведёт следующий сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Крамарич действительно проведёт следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождёмся официального объявления о переходе», — приводит слова Шкегро Metaratings.ru.

25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее сообщалось, что защитник «Слована» Медведев продолжит карьеру в «Сочи».