Агент Шкегро: Крамарич действительно проведёт следующий сезон в РПЛ
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«Крамарич действительно проведёт следующий сезон в России, но я не имею права распространяться на эту тему. Давайте дождёмся официального объявления о переходе», — приводит слова Шкегро Metaratings.ru.
25-летний Крамарич в сезоне-2022/23 в 32 матчах за клуб «Браво» во всех турнирах забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.
«Сочи» по итогам сезона-2022/23 занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
Ранее сообщалось, что защитник «Слована» Медведев продолжит карьеру в «Сочи».