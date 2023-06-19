Фахретдинов проведёт поединок с Ли на турнире UFC 2 июля

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов встретится с американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night.

Как сообщает пресс-служба UFC, поединок вошёл в кард турнира в Лас-Вегасе (США) 2 июля.

19 декабря Фахретдинов победил Брайэна Баттла решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей — 30:25, 30:25, 30:27.

Фахретдинов записал в свой актив 22-ю победу в ММА. На его счету одно поражение.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке.