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Фахретдинов проведёт поединок с Ли на турнире UFC 2 июля

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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов встретится с американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night.
Фахретдинов проведёт поединок с Ли на турнире UFC 2 июля
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба UFC, поединок вошёл в кард турнира в Лас-Вегасе (США) 2 июля.

19 декабря Фахретдинов победил Брайэна Баттла решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе. 

Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей — 30:25, 30:25, 30:27.

Фахретдинов записал в свой актив 22-ю победу в ММА. На его счету одно поражение.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке.

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