Фахретдинов проведёт поединок с Ли на турнире UFC 2 июля
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Как сообщает пресс-служба UFC, поединок вошёл в кард турнира в Лас-Вегасе (США) 2 июля.
19 декабря Фахретдинов победил Брайэна Баттла решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Бой продлился все три раунда и закончился победой россиянина единогласным решением судей — 30:25, 30:25, 30:27.
Фахретдинов записал в свой актив 22-ю победу в ММА. На его счету одно поражение.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке.