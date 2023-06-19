New York Times: Месси получит около $25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии

Бывший нападающий ПСЖ Лионель Месси получит около $25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии.

Как сообщает The New York Times, контракт с аргентинцем рассчитан на три года. По условиям соглашения, Месси должен будет участвовать в коммерческой активности, выкладывать посты о Саудовской Аравии в социальных сетях.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее Неймар заявил, что переход Месси в «Интер Майами» повысит интерес к лиге MLS.