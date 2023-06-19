Журова — о деле Промеса: преступник должен сидеть в тюрьме, как говорил Жеглов

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала приговор по делу о нападении футболиста «Спартака» Квинси Промеса на двоюродного брата.

«Интерпол будет выяснять, должны ли они его высылать. У нас нет договора по выдаче, но международное взаимодействие есть. Непростая ситуация», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что Промес является хорошим футболистом, в данной ситуации всем его жалко.

«Но как говорил Глеб Жеглов: «Преступник должен сидеть в тюрьме». Не могу точно сказать, может ли эта ситуация стать ограничением для Промеса в вопросе получения российского гражданства. Но если таковое есть — почему мы должны нарушать закон? Он же не политическая жертва», — заключила Журова.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.