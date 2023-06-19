Немков: такое ощущение, что большинство в России болели за Ромеро

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о бое с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Кто смотрел бой — видно было, что удары были сильные, конкретные, акцентированные, сериями, и почему он не упал — я не знаю. Читал перед боем, такое ощущение, что большинство у нас в стране болели за Ромеро. Как они писали, «мечтали, чтобы старик стал чемпионом», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

Немков 17 июня нанёс поражение кубинцу Йоэлю Ромеро на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 16 побед (девять нокаутом) и два поражения в карьере.

30-летний боец из России в январе подписал новый контракт с Bellator.

Ранее Немков не исключил переход из Bellator в UFC.