Глушаков — о приговоре Промеса: Квинси — взрослый человек, он разберётся

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о приговоре нападающему красно-белых Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси — взрослый человек, он разберётся в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильного ущерба для него», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.