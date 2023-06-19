Глушаков — о приговоре Промеса: Квинси — взрослый человек, он разберётся
- Gettyimages.ru
«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси — взрослый человек, он разберётся в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильного ущерба для него», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.