Kicker: Азмун может покинуть «Байер» летом
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«Мы должно найти вариант, который устроил бы все стороны», — приводит слова управляющего директора «Байера» Саймона Рольфеса Kicker.
По информации источника, иранский форвард недоволен количеством игрового времени в клубе. Уточняется, что нападающим интересуются итальянские команды.
Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN.