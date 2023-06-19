Kicker: Азмун может покинуть «Байер» летом

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.

«Мы должно найти вариант, который устроил бы все стороны», — приводит слова управляющего директора «Байера» Саймона Рольфеса Kicker.

По информации источника, иранский форвард недоволен количеством игрового времени в клубе. Уточняется, что нападающим интересуются итальянские команды.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN.