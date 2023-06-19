Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Kicker: Азмун может покинуть «Байер» летом

Короткая ссылка
Нападающий «Байера» Сердар Азмун может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.
Kicker: Азмун может покинуть «Байер» летом
  • Gettyimages.ru

«Мы должно найти вариант, который устроил бы все стороны», — приводит слова управляющего директора «Байера» Саймона Рольфеса Kicker.

По информации источника, иранский форвард недоволен количеством игрового времени в клубе. Уточняется, что нападающим интересуются итальянские команды.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить