Мостовой о Промесе: когда есть власть и большие деньги, всегда будет распущенность
- РИА Новости
«Спартак» будет защищать своего игрока, но процесс происходит в другой стране. Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет. Если закон нарушен, значит, так всё и было», — цитирует ветерана Sport24.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.