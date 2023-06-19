Мостовой о Промесе: когда есть власть и большие деньги, всегда будет распущенность

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на приговор нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Спартак» будет защищать своего игрока, но процесс происходит в другой стране. Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет. Если закон нарушен, значит, так всё и было», — цитирует ветерана Sport24.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.