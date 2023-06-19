Игнатьев считает, что бороться с «Зенитом» в следующем сезоне будет сложно

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы ЦСКА и «Спартака» остановить гегемонию «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Если в «Зените» останутся те, кто определяет лицо команды, то бороться с ними будет сложно. Но если ЦСКА или «Спартак» пригласят более знаковых игроков, тогда можно будет говорить о какой-то борьбе. Работа на сборах и селекция будут определяющими», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.