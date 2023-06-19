Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину», но «Арис» желает сохранить его
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По информации la Repubblica Firenze, игрок хотел бы выступать в более статусном чемпионате, чем кипрский. Он не против вернуться в состав «Фиорентины». «Арис» же рассматривает вариант с выкупом Кокорина.
32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
Ранее сообщалось, что решение по Кокорину в «Арисе» может быть принято на следующей неделе.