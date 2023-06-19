Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину», но «Арис» желает сохранить его

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин хочет вернуться в итальянский клуб после аренды в кипрском «Арисе».

По информации la Repubblica Firenze, игрок хотел бы выступать в более статусном чемпионате, чем кипрский. Он не против вернуться в состав «Фиорентины». «Арис» же рассматривает вариант с выкупом Кокорина.

32-летний россиянин в сезоне-2022/23 забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Бывший форвард московского «Спартака» был признан лучшим игроком чемпионата Кипра прошедшего сезона. Кокорин выступал в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что решение по Кокорину в «Арисе» может быть принято на следующей неделе.