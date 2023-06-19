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Владельцы из США запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром» по Сафонову

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не продолжит карьеру в «Роме».
Владельцы из США запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром» по Сафонову
  • Gettyimages.ru

«Руководство клуба высоко оценивало голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром». Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы из-за политической ситуации», — цитирует источник «Чемпионат».

24-летний вратарь в нынешнем сезоне пропустил 52 гола в 36 матчах за «Краснодар». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

11 июня «Краснодар» в финале Кубка России уступил ЦСКА в серии пенальти. Сафонов провёл весь матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Ильзат Ахметов объяснил причины спада в игре Сафонова.

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