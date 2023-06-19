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Смородская: не видно, за счёт чего «Спартак» и ЦСКА способны прервать гегемонию «Зенита»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Смородская: не видно, за счёт чего «Спартак» и ЦСКА способны прервать гегемонию «Зенита»
  • РИА Новости

«Главного конкурента у «Зенита» в следующем сезоне я не вижу. Не видно, за счёт чего ЦСКА или «Спартак» способны прервать победное шествие «Зенита». У Семака всё под контролем», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, а замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.

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