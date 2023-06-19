Захарян может перейти в «Урарту», чтобы оттуда отправиться в европейский клуб

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в летнее трансферное окно может перейти в армянскую «Урарту».

По информации журналиста Грача Хачатряна, игрок может повторить путь полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В настоящий момент переходы из российских клубов в команды европейских чемпионатов осложнены, поэтому Захарян может подписать контракт с «Урартой», чтобы оттуда перебраться в Европу.

«Челси» в летнее трансферное окно был готов приобрести Арсена. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В прошедшем сезоне россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в Армении отказались комментировать возможную встречу Захаряна с ФФА.