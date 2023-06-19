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Алькарас считает Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне

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Испанец Карлос Алькарас назвал теннисиста, который может обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.
Алькарас считает Кирьоса главной угрозой для Джоковича на Уимблдоне
  • AP

«Кирьос уже играл в финале Уимблдона. Я не говорю, что не способен победить Джоковича, но, думаю, у меня меньше шансов, чем на других покрытиях. Мне кажется, у Кирьоса больше шансов», — цитирует Алькараса The Age.

Открытый чемпионат Великобритании пройдёт с 3 по 16 июля.

Джокович является первой ракеткой мира. Алькарас расположился на второй позиции. Третий — россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Уимблдон разыграет рекордный призовой фонд в истории турнира.

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