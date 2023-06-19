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На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами

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Министерство молодёжи и спорта Украины изменило формулировку запрета на участие спортсменов в турнирах, где присутствуют российские и белорусские атлеты.

В обновлённом документе запрещается «командировать официальные делегации сборных Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта принимают участие спортсмены из России и/или Белоруссии».

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Вячеслав Фетисов призвал российских спортсменов выразить позицию по нейтральному статусу.

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