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Гризманн — о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: было трудно переварить

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Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, как он справился с тем, что главный тренер команды Дидье Дешам решил сделать капитаном Килиана Мбаппе, а не его.

«Было трудно переварить это, потому что мне 32 года. Но даже если я не молод, собираюсь идти до конца. У меня ушло полтора-два дня на то, чтобы принять это решение. Но главное, что, когда выхожу на поле, я абсолютно счастлив», — цитирует Гризманна Footmercato.

Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.

После ухода Льориса стало известно, что Гризманн претендует на капитанскую повязку, но её получил 24-летний Килиан.

Ранее сообщалось, что Дешам подтвердил назначение Мбаппе капитаном сборной Франции.

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