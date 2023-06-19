Metaratings: Захарян планирует посетить матч сборной Армении и встретиться с ФФА
По информации Metaratings, игрок также планирует встретиться с представителями Федерации футбола Армении (ФФА).
Напомним, что Захарян является гражданином России. Он уже был заигран в российской сборной, поэтому у него нет возможности перейти в команду Армении.
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Захарян — разочарование сезона.