Алдонин: Набабкин же не памятник, чтобы просто так его продлевать
«Он не памятник, чтобы его просто так продлевать. Новый контракт он заслужил, потому что, когда он здоров, способен усилить игру команды, а ещё дать менее опытным товарищам нагоняй в раздевалке», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».
17 июня стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до лета 2024 года.
В сентябре защитнику исполнится 37 лет. Он выступает за армейцев с 2009 года и является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Набабкин ещё пять лет может играть в футбол.