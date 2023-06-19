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Алдонин: Набабкин же не памятник, чтобы просто так его продлевать

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на то, что московский клуб продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.

«Он не памятник, чтобы его просто так продлевать. Новый контракт он заслужил, потому что, когда он здоров, способен усилить игру команды, а ещё дать менее опытным товарищам нагоняй в раздевалке», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

17 июня стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до лета 2024 года.

В сентябре защитнику исполнится 37 лет. Он выступает за армейцев с 2009 года и является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Набабкин ещё пять лет может играть в футбол.

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