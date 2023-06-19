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Карвахаль: моя жена чуть не родила во время финала Лиги наций

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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о победе в финале Лиги наций УЕФА над командой Хорватии.

«Это очень важный момент в моей карьере. Сборная — это гордость для меня, а возможность поднять трофей — это… Я не могу это описать! Моя жена на 36-й неделе беременности. Она сказала мне, что чуть не родила во время этого матча!» — сказал футболист после игры.

Основное и дополнительное время встречи на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилось вничью — 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались испанцы.

Решающий пенальти реализовал Даниэль Карвахаль.

Ранее Лука Модрич заявил, что определился со своим будущим.

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