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Relevo: «Реал» отказался от идеи покупки Кейна

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Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры нападающего Гарри Кейна.

По информации Relevo, в клубе отказались от Кейна, потому что президент Флорентино Перес не хочет вести переговоров с руководителем «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. Испанец считает нецелесообразным тратить €100 млн на англичанина.

В нынешнем сезоне Кейн забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит финальное предложение Кейну.

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