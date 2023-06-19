Далич высказался о будущем Модрича в сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о будущем капитана Луки Модрича в команде.

«Лука провёл феноменальный матч, он бегал без остановки на протяжении 120 минут, и я могу только гордиться им. Завершать карьеру в сборной или нет — решать ему», — цитирует Далича Madrid Xtra.

Накануне сборная Хорватии потерпела поражение в финале Лиги наций УЕФА от команды Испании.

Основное и дополнительное время встречи на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме завершилось вничью — 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались испанцы.

Ранее сообщалось, что Модрич отказался от €200 млн в «Аль-Хилале» ради одного сезона в «Реале».