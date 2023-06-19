Ненахов рассказал, что вернулся в «Локомотив» из отпуска с лишним весом

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Максим Ненахов дал понять, что набрал лишний вес во время отпуска.

«Лишние килограммы всегда присутствуют после отпуска. Их немного, но они есть. Сейчас начнем тренироваться и будем потихоньку выгонять лишние килограммы», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

По его словам, на учебно-тренировочные сборы под руководством главного тренера команды Михаила Галактионова нужно настраиваться особым образом.

«По мне, это самые тяжелые, но эффективные сборы», — добавил Ненахов.

Футболисты «Локомотива» 19 июня уйдут на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углубленное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что нападающий Иван Игнатьев перешёл из «Локомотива» в «Сочи».

















