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Ненахов рассказал, что вернулся в «Локомотив» из отпуска с лишним весом

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Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Максим Ненахов дал понять, что набрал лишний вес во время отпуска.

«Лишние килограммы всегда присутствуют после отпуска. Их немного, но они есть. Сейчас начнем тренироваться и будем потихоньку выгонять лишние килограммы», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

По его словам, на учебно-тренировочные сборы под руководством главного тренера команды Михаила Галактионова нужно настраиваться особым образом.

«По мне, это самые тяжелые, но эффективные сборы», — добавил Ненахов.

Футболисты «Локомотива» 19 июня уйдут на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углубленное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что нападающий Иван Игнатьев перешёл из «Локомотива» в «Сочи».







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