Тарпищев: победа на турнире в Нидерландах придаст уверенности теннисистке Александровой
«Сейчас она играет уверенно и победила в хорошем стиле. Это больше подготовительный турнир, далеко не Уимблдон, но сам факт, что победила, придаёт уверенности и оптимизма», — цитирует Тарпищева ТАСС.
По его мнению, «Александрова быстро играет», а на травяном покрытии такой стиль даёт преимущество.
«Она рискует даже в критической ситуации, это тоже стоит отметить», — добавил Тарпищев.
Россиянка одержала победу над своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Александрова завоевала четвёртый титул в одиночном разряде под эгидой WTA.
Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира составит £44,7 млн.
Ранее Андрей Чесноков заявил, что даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве.