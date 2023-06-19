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Тарпищев: победа на турнире в Нидерландах придаст уверенности теннисистке Александровой

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что победа Екатерины Александровой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды) вдохнёт в российскую спортсменку позитивные эмоции перед стартом в Открытом чемпионате Великобритании.

«Сейчас она играет уверенно и победила в хорошем стиле. Это больше подготовительный турнир, далеко не Уимблдон, но сам факт, что победила, придаёт уверенности и оптимизма», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, «Александрова быстро играет», а на травяном покрытии такой стиль даёт преимущество.

«Она рискует даже в критической ситуации, это тоже стоит отметить», — добавил Тарпищев.

Россиянка одержала победу над своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Александрова завоевала четвёртый титул в одиночном разряде под эгидой WTA.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира составит £44,7 млн.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве.

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