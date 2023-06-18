Левандовски не исключил, что завершит карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски допустил, что может завершить профессиональную карьеру футболиста в клубе из столицы Каталонии.

«В моём возрасте я не исключаю, что завершу карьеру в «Барселоне». Всё может быть. Но сейчас рано об этом говорить. Меня всё полностью устраивает в каталонской команде. Будем решать после завершения контракта», — цитирует Левандовски Radio Zet.

Соглашение 34-летнего форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2026 года. Левандовски в сезоне-2022/23 в 46 матчах во всех турнирах забил 33 мяча и отдал восемь голевых передач.

Ранее Левандовски заявил, что не планирует переходить в клуб из Саудовской Аравии.