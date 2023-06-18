Inside the Games: погиб первый рабочий при строительстве олимпийских объектов в Париже

Стало известно о первой смерти рабочего при строительстве спортивных объектов для летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Сотрудник строительной компании умер во время реализации проекта, который должен уменьшить сброс канализационных вод в Сену. Это первая смерть рабочего во время подготовки к парижской Олимпиаде, сообщает Inside the Games.

В ходе подготовки к Играм-2024 на спортивных объектах произошло 87 нелетальных несчастных случаев.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Швеция готова подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.











