Inside the Games: погиб первый рабочий при строительстве олимпийских объектов в Париже
- AFP
Сотрудник строительной компании умер во время реализации проекта, который должен уменьшить сброс канализационных вод в Сену. Это первая смерть рабочего во время подготовки к парижской Олимпиаде, сообщает Inside the Games.
В ходе подготовки к Играм-2024 на спортивных объектах произошло 87 нелетальных несчастных случаев.
Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Швеция готова подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.