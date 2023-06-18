Вьештица заявил о желании поработать в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица дал понять, что не прочь поработать в системе петербургского клуба.

«В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе», — цитирует Вьештицу «Чемпионат».

43-летний сербский тренер напомнил, что треть жизни провёл в России.

«Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок», — добавил Вьештица.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что считает «Зенит» фаворитом в сезоне-2023/24.



