Вьештица заявил о желании поработать в «Зените»
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«В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе», — цитирует Вьештицу «Чемпионат».
43-летний сербский тренер напомнил, что треть жизни провёл в России.
«Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок», — добавил Вьештица.
«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что считает «Зенит» фаворитом в сезоне-2023/24.