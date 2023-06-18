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Байрамян — о споре с Карпиным: пока голову не брил

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что не брил голову после спора с главным тренером команды Валерием Карпиным.
Байрамян — о споре с Карпиным: пока голову не брил
  • Gettyimages.ru

«У нас, по сути, никакого спора не было. Пока не брился и не планирую», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Байрамян спорил с Карпиным на то, что команда финиширует в тройке по итогам сезона-2022/23. Проигравший должен был побриться налысо.

Позднее Карпин заявил, что не будет настаивать на том, чтобы Байрамян брился налысо.

По итогам прошедшего сезона «Ростов» занял четвёртое место.

Ранее губернатор Ростовской области заявил, что доволен работой Карпина.

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