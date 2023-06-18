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Александрова победила Кудерметову и выиграла турнир в Хертогенбосе

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Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир в Хертогенбосе (Нидерланды).
Александрова победила Кудерметову и выиграла турнир в Хертогенбосе
  • Gettyimages.ru

Россиянка одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут.

На счету Александровой девять подач навылет, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Александрова завоевала четвёртый титул в одиночном разряде под эгидой WTA.

Ранее сообщалось, что Полина Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Берлине.  

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