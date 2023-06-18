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Тарасова: Ефимова в России занимала очень далёкие места, большой значимости не имела

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходе Алисы Ефимовой в сборную США.
Тарасова: Ефимова в России занимала очень далёкие места, большой значимости не имела
  • РИА Новости

«Не вижу смысла разговаривать о Ефимовой, которая третий раз меняет спортивное гражданство. Она на чемпионате России занимала очень далёкие места, поэтому большой значимости она не имела», — цитирует Тарасову Sport24.

Ефимова начинала карьеру в качестве одиночницы в Финляндии. Затем выступала за Россию в паре с Александром Коровиным. Пара распалась в 2020 году, и Ефимова перебралась в Германию.

Ранее Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.

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