Нагорных: Дзюба расстроит скептиков игрой за «Локомотив» в следующем сезоне
- РИА Новости
«Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».
25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.
4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.
Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.