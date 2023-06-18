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Нагорных: Дзюба расстроит скептиков игрой за «Локомотив» в следующем сезоне

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба является лучшим в истории современного российского футбола.
Нагорных: Дзюба расстроит скептиков игрой за «Локомотив» в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.

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