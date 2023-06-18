Глава Bellator: Немков — лучший полутяжеловес на планете

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о российском бойце Вадиме Немкове.

«Для меня Немков — лучший полутяжеловес на планете во всех лигах, включая лучших представителей полутяжёлого дивизиона UFC, и он доказал это боем с Йоэлем Ромеро», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Российский боец одержал победу над кубинцем на турнире Bellator 297. Россиянин победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс. Теперь на счету Немкова 17 побед в карьере. Изначально поединок должен был состояться в феврале, однако Немков снялся из-за проблем со здоровьем.

Ранее российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о титульном поединке между Немковым и Ромеро.