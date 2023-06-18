Гаджиев считает, что гендиректором махачкалинского «Динамо» должен стать Газизов

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении в клуб экс-гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Газизов должен приехать к нам на днях. Он должен стать генеральным директором клуба. А будет или нет, станет ясно только после подписания контракта. Пока есть предварительная договорённость об этом», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Газизов работал в клубе из столицы Башкортостана с момента основания в 2010 году. Позже функционер исполнял обязанности на посту гендиректора красно-белых с лета по декабрь прошлого года. Спустя некоторое время он вернулся к должности гендиректора ФК «Уфа».

Уфимский клуб занял 16-е место и вылетел во Вторую лигу. В прошлом сезоне команда вылетела из высшего дивизиона.

Ранее Газизов заявил, что «Уфе» нужен тренер Колыванов.