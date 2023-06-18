Махачев: у Оливейры не получится составить конкуренцию в реванше

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о реванше с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Для меня, конечно, лучше, чтобы появилось новое имя в списке побеждённых. Но если не поставят Оливейру, начнут говорить, что я избегал как-то. Но я не выбираю бои, кого руководство решит дать, того и поставят. Составит ли он большую конкуренцию в реванше? Не думаю, у него то же самое», — цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

В октябре 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Позже россиянин защитил пояс в поединке с Александером Волкановски.

Ранее Дана Уайт заявил, что обсудит с Оливейрой возможный реванш с Махачевым.