Романо: Хаверц перейдёт из «Челси» в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, полузащитник уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».

По информации источника, завершение сделки ожидается после июньского перерыва на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Хаверц сыграл в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну передачу. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал переговоры с «Челси» о покупке Хаверца за €70 млн.