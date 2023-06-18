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Романо: Хаверц перейдёт из «Челси» в «Арсенал»

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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Арсенале».
Романо: Хаверц перейдёт из «Челси» в «Арсенал»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, полузащитник уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». 

По информации источника, завершение сделки ожидается после июньского перерыва на матчи сборных.

В нынешнем сезоне Хаверц сыграл в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну передачу. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал переговоры с «Челси» о покупке Хаверца за €70 млн.

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