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Скалони: хотим, чтобы Месси играл вечно

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего Лионеля Месси.
Скалони: хотим, чтобы Месси играл вечно
  • Gettyimages.ru

«В принципе Месси всё ещё в сборной, и не стоит думать о том, что будет дальше. Мы, люди из мира футбола, хотим, чтобы он играл вечно. В какой-то момент он уйдёт, и это будет очень печальный день для всех», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее Неймар заявил, что переход Месси в «Интер Майами» повысит интерес к лиге MLS.

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