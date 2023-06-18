Петросян: готов подраться в октябре в Абу-Даби и показать высший класс
«Я хочу драться в Абу-Даби. Я как раз в октябре буду в шикарной форме. Я готов выйти и показать высший класс в бою против бойца из топ-15. Против кого я хочу подраться? Против любого», — сказал Петросян.
Бой, прошедший в Лас-Вегасе (США), завершился победой россиянина единогласным решением судей.
На счету Петросяна девять побед и два поражения в карьере. Данкан потерпел первый проигрыш при восьми победах.
Ранее сообщалось, что Каннонье одержал победу над Веттори на турнире UFC.