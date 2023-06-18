Семшов: «Ростову» по силам взять медали РПЛ в следующем сезоне

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил перспективы «Ростова» в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Уверен, что Карпин сможет принести успех. Если в команде сохранится костяк, то в следующем сезоне ребята смогут побороться за пятёрку. Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата», — цитирует Семшова Metaratings.

В последнем туре РПЛ сезона-2022/23 «Ростов» разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Из-за поражения подопечные Карпина лишились шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

Ранее Валерий Карпин рассказал о целях клуба в летнее трансферное окно.