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Семшов: «Ростову» по силам взять медали РПЛ в следующем сезоне

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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил перспективы «Ростова» в чемпионате России в сезоне-2023/24.
Семшов: «Ростову» по силам взять медали РПЛ в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Уверен, что Карпин сможет принести успех. Если в команде сохранится костяк, то в следующем сезоне ребята смогут побороться за пятёрку. Не исключаю, что «Ростову» будет по силам взять медали чемпионата», — цитирует Семшова Metaratings.

В последнем туре РПЛ сезона-2022/23 «Ростов» разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Из-за поражения подопечные Карпина лишились шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона, заняв четвёртое место.

Ранее Валерий Карпин рассказал о целях клуба в летнее трансферное окно.

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