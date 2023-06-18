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Царукян вызвал на реванш Махачева

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Российский боец Арман Царукян после победы над бразильцем Йоахимом Силвой на турнире UFC on ESPN 47 обратился к чемпиону промоушена Исламу Махачеву.

«Я готов подраться с Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его. Если не Ислам, то предпочтительный вариант — Дариуш. Но ещё можно подраться с Чендлером, потому что Конор не вернётся», — сказал Царукян после боя.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе (США), продлился два раунда и закончился досрочной победой россиянина над бразильцем техническим нокаутом.

Таким образом, Царукян одержал 20-ю победу при трёх поражениях.

Ранее стало известно, что чемпион Bellator Вадим Немков сообщил о переходе в тяжёлый вес.

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