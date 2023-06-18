Ди Марцио: Модрич отказался от €200 млн в «Аль-Хилале» ради одного сезона в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял решение остаться в мадридском клубе.

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, хорват отклонил предложение «Аль-Хилаля», по которому он получил бы €200 млн за три года, ради того, чтобы остаться в «Реале» на один сезон.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В прошедшем сезоне Модрич провёл 52 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модрич принял решение по поводу своего будущего в сборной Хорватии.