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Канчельскис: Набабкин ещё пять лет может играть в футбол

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до следующего лета.

«Дать дорогу молодым? Каким молодым? Которые по пять мячей получают от белорусов? Смотря на них, Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Вот это наша перспективная молодёжь», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

17 июня стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до лета 2024 года.

В сентябре защитнику исполнится 37 лет. Кирилл выступает за армейцев с 2009 года. Он является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Ранее Роман Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Набабкиным.

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