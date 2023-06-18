Канчельскис: Набабкин ещё пять лет может играть в футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до следующего лета.

«Дать дорогу молодым? Каким молодым? Которые по пять мячей получают от белорусов? Смотря на них, Набабкин ещё пять лет может играть в футбол. Вот это наша перспективная молодёжь», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

17 июня стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Набабкиным до лета 2024 года.

В сентябре защитнику исполнится 37 лет. Кирилл выступает за армейцев с 2009 года. Он является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Ранее Роман Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Набабкиным.