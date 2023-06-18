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Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Набабкиным

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Кириллом Набабкиным.

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом контракт. Он не просто проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков. Мы не менее рады продолжению сотрудничества с Набабкиным. Легенда #14 с нами!» — цитирует Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Мойзесом до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок забил один мяч и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах.

С 37-летним Набабкиным клуб продлил соглашение до лета 2024 года.

Ранее Владимир Пономарёв раскритиковал игру защитника ЦСКА Мойзеса в минувшем сезоне.

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