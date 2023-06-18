UOL: бразильская конфедерация футбола готова ждать Анчелотти до 2024 года

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет дождаться главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По информации UOL, в Бразилии уверены, что близки к подписанию контракта с итальянским специалистом, но «Реал» отказывается отпускать своего тренера.

Если «Реал» удастся переубедить, то Анчелотти возглавит сборную Бразилию летом. В худшем случае конфедерация готова ждать окончания контракта итальянца с «Реалом» — 30 июня 2024 года.

Напомним, что Анчелотти привёл мадридский клуб к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон».