UOL: бразильская конфедерация футбола готова ждать Анчелотти до 2024 года
По информации UOL, в Бразилии уверены, что близки к подписанию контракта с итальянским специалистом, но «Реал» отказывается отпускать своего тренера.
Если «Реал» удастся переубедить, то Анчелотти возглавит сборную Бразилию летом. В худшем случае конфедерация готова ждать окончания контракта итальянца с «Реалом» — 30 июня 2024 года.
Напомним, что Анчелотти привёл мадридский клуб к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон».