Каскарино: Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком

Бывший ирландский игрок Тони Каскарино оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком, и всё же выиграл турнир. Я сравниваю Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, которые не так уж далеки от него», — цитирует Каскарино talkSPORT.

Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним.