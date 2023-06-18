Каскарино: Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком
«Месси провёл большую часть чемпионата мира, прогуливаясь пешком, и всё же выиграл турнир. Я сравниваю Трента с Месси? Нет. Но у него есть качества, которые не так уж далеки от него», — цитирует Каскарино talkSPORT.
Напомним, что Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Он был признан лучшим игроком турнира.
Ранее Месси заявил, что чемпионат мира 2022 года стал для него последним.