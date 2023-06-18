Кавазашвили — о работе Абаскаля в «Спартаке»: особенно первый круг был великолепным
«Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда играла постоянно одним составом, и в большинстве своём играли россияне, свои воспитанники», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.
По его мнению, к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки.
«Потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд», — добавил экс-вратарь красно-белых.
3 июня «Спартак», несмотря на поражение в последнем туре РПЛ от «Крыльев Советов» (0:1), стал бронзовым призёром чемпионата. Победу в турнире одержал «Зенит». ЦСКА стал вторым.
Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об Абаскале.