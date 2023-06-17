Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом»

Нападающий Ромео Бекхэм, сын бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, продолжит карьеру в лондонском «Брентфорде».

20-летний форвард подписал полноценный контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ). Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон, сообщает пресс-служба команды.

Бекхэм-младший в сезоне-2022/23 на правах аренды провёл за молодёжную команду «Брентфорда» 15 матчей, в которых забил один мяч. Права на футболиста принадлежали клубу МЛС «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Челси» не принял стартовое предложение «Арсенала» по трансферу полузащитника команды Кая Хаверца.