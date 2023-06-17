Тер-Ованесян считает оскорблением возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Игорь Тер-Ованесян прокомментировал информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

«Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление. Неправильно всё это. Нам нужно развивать свой собственный соревновательный календарь», — цитирует Тер-Ованесяна ТАСС.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично.

Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.