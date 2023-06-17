Агент Лички: Марцелу было бы комфортнее работать в «Краснодаре»

Футбольный агент Сергей Новиков прокомментировал вероятный переход своего клиента, главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в московское «Динамо».

«Марцел рискнул остаться в «Оренбурге» и не перешёл в «Краснодар». Мне кажется, ему было бы комфортнее работать именно там. Если Марцел окажется в «Динамо», то только время покажет, сделал ли он правильный выбор», — цитирует Новикова Sport24.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ранее сообщил, что Личка с большой долей вероятности перейдёт к бело-голубым.

По информации СМИ, «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.

Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.

Ранее Андреев сообщил, когда назначат Иржи Ярошика главным тренером.