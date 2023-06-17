Команда Макгрегора: расследование должно доказать ложность обвинений в его адрес
«После того, как видео инцидента появилось в СМИ, истец изменил свои показания. Мистер Макгрегор приветствует расследование, которое должно доказать ложность обвинений в его адрес», — приводит слова команды Макгрегора MMA News.
Юристы также отметили, что после того, как Конор не отреагировал на требование женщины заплатить ей деньги, она обратилась в СМИ, чтобы оказать давление на бойца.
Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера. Представители бойца называют эти обвинения ложными.
Ранее издание TMZ опубликовало видеозапись, на которой видно, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой.