Команда Макгрегора: расследование должно доказать ложность обвинений в его адрес

Команда юристов ирландского бойца UFC Конора Макгрегора сделала заявление после обвинений спортсмена в жестоком изнасиловании женщины на финальном матче НБА.

«После того, как видео инцидента появилось в СМИ, истец изменил свои показания. Мистер Макгрегор приветствует расследование, которое должно доказать ложность обвинений в его адрес», — приводит слова команды Макгрегора MMA News.

Юристы также отметили, что после того, как Конор не отреагировал на требование женщины заплатить ей деньги, она обратилась в СМИ, чтобы оказать давление на бойца.

Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера. Представители бойца называют эти обвинения ложными.

Ранее издание TMZ опубликовало видеозапись, на которой видно, как Макгрегор заходит в туалет с обвинившей его в изнасиловании девушкой.